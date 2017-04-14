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Александр Овечкин: После первого периода паники у «Вашингтона» не было

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал первый матч с «Торонто» (3:2 ОТ) в плей-офф Кубка Стэнли.

- Сложно сказать, что случилось в начале матча. Возможно, мы перенервничали. Может быть, чувствовали небольшое давление. Когда соперник забрасывал шайбы, мы решили, что должны успокоиться и показать свою игру. После первого периода у нас не было паники («Вашингтон» проигрывал 0:2). Мы знали, что еще есть время, чтобы что-то исправить, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ. 

Хоккеисты «Вашингтона» на своей площадке переиграли «Торонто» в первом матче серии плей-офф. Уже в десятой минуте встречи гости были впереди со счетом 2:0 - отличились Митчел Марнер и Джейк Гардинер.

Однако затем трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира в составе сборной Канады Джастин Уильямс оформил дубль. Игра перешла в овертайм. Решающим оказался бросок Тома Уилсона в ближний угол с дальней дистанции.  Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Вашингтона», выигравшего регулярный чемпионат НХЛ-2016/17.

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