Денис Казанский: Уровень команд в Лиге Европы абсолютно несопоставим с классом «Манчестер Юнайтед»

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы.

- Финал Лиги Европы пройдет на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме. А в «МЮ» играет главная футбольная звезда Швеции. По-моему, связь очевидна. Ибрагимович, узнав, где пойдет финал турнира, хочет дойти до конца и победить у себя на родине.

Уровень команд, которые остались в этом турнире, абсолютно несопоставим с классом «Манчестер Юнайтед». Это касается и индивидуального мастерства игроков, и командных взаимодействий. По всем позициям английский клуб имеет преимущество над соперниками. Здесь собраны футболисты-звезды. Поэтому, если «МЮ» уступит кому-то на пути к заветному трофею, то это будет самая настоящая катастрофа, - цитирует Казанского «Матч ТВ».

Напомним, что футболисты «Манчестер Юнайтед» разошлись миром с бельгийским «Андерлехтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.

В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения. Добавим, что ответный матч состоится 20 апреля в Англии на стадионе «Олд Траффорд».