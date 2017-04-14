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Денис Казанский: Уровень команд в Лиге Европы абсолютно несопоставим с классом «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский считает, что «Манчестер Юнайтед» выиграет Лигу Европы.

- Финал Лиги Европы пройдет на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме. А в «МЮ» играет главная футбольная звезда Швеции. По-моему, связь очевидна. Ибрагимович, узнав, где пойдет финал турнира, хочет дойти до конца и победить у себя на родине.

Уровень команд, которые остались в этом турнире, абсолютно несопоставим с классом «Манчестер Юнайтед». Это касается и индивидуального мастерства игроков, и командных взаимодействий. По всем позициям английский клуб имеет преимущество над соперниками. Здесь собраны футболисты-звезды. Поэтому, если «МЮ» уступит кому-то на пути к заветному трофею, то это будет самая настоящая катастрофа, - цитирует Казанского «Матч ТВ». 

Напомним, что футболисты «Манчестер Юнайтед» разошлись миром с бельгийским «Андерлехтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы. Автором первого гола стал армянский полузащитник «красных дьяволов» Генрих Мхитарян, который отличился на 36-й минуте игры.

В самой концовке, на 86-й минуте, хавбек хозяев Леандер Дендонкер спас свою команду от поражения. Добавим, что ответный матч состоится 20 апреля в Англии на стадионе «Олд Траффорд».

Матч

Андерлехт - Манчестер Юнайтед - 1:1 (0:1)

Голы

Мхитарян 36 (0:1). Дендонкер 86 (1:1).

Состав

Андерлехт: Рубен, Ачимпонг, Мбоджи, Обрадович, Аппиа, Нюйтинк, Станчу (Ханни, 65), Дендонкер, Бруно (Чипчу, 58), Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 75)

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Дармиан, Байи, Рохо, Мхитарян (Фосу-Менса, 90), Валенсия, Кэррик, Лингард (Марсьяль, 63), Погба, Ибрагимович, Рэшфорд (Феллайни, 75)

Предупреждения:

Обрадович, 67 - Мхитарян, 24; Кэррик, 47; Фосу-Менса, 90

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

13 апреля 22:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

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