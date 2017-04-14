«Анахайм» победил «Калгари» в плей-офф НХЛ
«Анахайм» дома обыграл «Калгари» со счетом 3:2 в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли.
В составе победителей шайбы забросили Райан Гетцлаф, Рикард Ракелль и Якоб Сильверберг. У гостей отличились Шон Монахан и Сэм Беннетт.
Следующая встреча пройдет 16 апреля в Анахайме.
Матч
Анахайм - Калгари - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)
Голы:
Гецлаф (Сильверберг, Теодор), 0:52 (1:0). Монахан (Верстиг, Броди), 8:43 (1:1). Беннетт (Верстиг, Хэмилтон Д.), 29:46 (1:2). Ракелль (Гецлаф, Бьекса), 33:53 (2:2). Сильверберг (Ивз, Теодор), 37:47 (3:2).
Место и дата
14 апреля 05:30, Хонда Центр, Онлайн-трансляция
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