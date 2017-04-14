Панарин получит 1,275 миллиона долларов за 10-е место в списке бомбардиров «регулярки» НХЛ
Российский форвард «Чикаго» Артемий Панарин получит премию в размере 1,275 миллиона долларов за десятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.
25-летний Панарин в текущем сезоне забросил 31 шайбу и отдал 43 голевые передачи в 82 матчах «регулярки».
– Эта новость не стала для нас неожиданностью, – сказал генеральный менеджер «Блэкхокс» Стэн Боумэн. – Так что мои планы на следующий сезон остаются неизменными. Я говорил с Панариным в конце прошлого года и он сказал, что следующий сезон он проведет еще лучше. Так что мы были готовы к этому. А премии выплачивают многие команды. Не только мы.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически