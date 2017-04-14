Пекка Ринне: «Нэшвилл» разрушил систему игры «Чикаго»

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (1:0).

«Мы отлично сработали в разрушении и не давали им слишком много возможностей, чтобы разогнаться. Они любят играть на скорости и владеть шайбой, и мы все сделали правильно. Надо отдать нам должное, что мы нашли противодействие их системе игры.

Но все только начинается, поэтому эти матчи называются серией. Жду, что она получится продолжительной. Нам нужно не останавливаться и сосредоточиться на матче №2. Хотя очевидно, что после победы в гостях мы в хорошем положении. В субботу будет важная игра», – приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ.

Напомним, 34-летний финский голкипер отразил 29 бросков и провел свой второй в карьере «сухой» матч в плей-офф.

Единственный гол в матче забил на восьмой минуте первого периода швед Виктор Арвидссон.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Чикаго.