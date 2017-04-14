Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон3 : 2 ОТТоронто
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  Чикаго0 : 1Нэшвилл
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мориц Бауэр: Положение «Рубина» ужасно и каждый из матчей – это финал

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр рассказал, почему команда проводит неудачный сезон в премьер-лиге.

- Может быть, мы были бы удачливее, если бы больше работали, прикладывали больше усилий и боролись бы. Мы должны улучшить наше положение. Нам нужно много трудиться и ждать, когда удача к нам вернется.

Наше нынешнее положение очень опасно: если сейчас опустить голову, то все может закончиться плачевно. У нас впереди восемь матчей и за это время можно многое изменить. Мы реально хотим победить в следующей игре. Нам нужна первая победа на «Казань Арене» в этом году.

Возможно, находясь в середине таблицы не испытываешь такого давления, как на команду лидера. Наше положение ужасно и каждый из матчей – это финал. Мы обязаны показать все, на что способны, – цитирует Бауэра «Бизнес Online».

Напомним, что «Рубин» после 22 туров занимает 10-е место в чемпионате России, в активе команды 28 очков.  Матч «Рубин» – «Краснодар» состоится 15 апреля в Казани. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Избиение на футбольном поле. Пока вы спали (видео)Избиение на футбольном поле. Пока вы спали (видео)«Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.Соломон Кверквелия: Спасибо, Хави, что ты в меня не верил!Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, выступающий на правах аренды за «Локомотив», прокомментировал слова главного тренера казанцев Хави Грасии.Турки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утраТурки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.Виталий Мутко: Отставание по графику сдачи стадиона в Самаре будет ликвидировано к августуПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход строительства нового стадиона в Самаре.ЦСКА интересуется форвардом «Аустрии» КайодеНападающий «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде может перейти в ЦСКА будущим летом, сообщает Owngoalnigeria.Магомед Митришев: Главная задача «Терека» – попасть в еврокубкиНападающий «Терека» Магомед Митришев оценил текущее турнирное положение команды.Евгений Муравьев: Задача «Динамо» – закрепиться в десятке РФПЛЕвгений Муравьев: Задача «Динамо» – закрепиться в десятке РФПЛГенеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о перспективах развития клуба в связи с возвращением в РФПЛ.ЦСКА просмотрит вратаря «Зенита-Ижевск»Вратарь клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия».Давид Юрченко: В матче с «Зенитом» мы потеряли больше, чем набралиГолкипер «Анжи» Давид Юрченко отметил, что команда очень жалеет об упущенной победе в выездном матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1).«Мы вам еще и «Спартак» – «Зенит» не покажем!» Почему «Матч ТВ» прав«Мы вам еще и «Спартак» – «Зенит» не покажем!» Почему «Матч ТВ» правФанаты футбола в шоке. Им не показали матч «Бавария» – «Реал», потому что хоккейная игра СКА – «Магнитка» слишком затянулась.Неистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моментыНеистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моментыВ воскресенье «Зенит» ждет главный матч этой весны – против «Спартака». Поражение и даже ничья будут для питерцев смерти подобны.«Сделаем все, чтобы сохранить Бердыева»: новые обещания от местных властей«Сделаем все, чтобы сохранить Бердыева»: новые обещания от местных властейПервый заместитель ростовского губернатора Игорь Гуськов рассказал о том, каким власти видят будущее «Ростова»Максим Бузникин: Убирать Луческу? Не вижу смыслаМаксим Бузникин: Убирать Луческу? Не вижу смыслаБывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Максим Бузникин поделился своим мнением по раскладу сил в российском футболе.ЦСКА усилил меры безопасности перед матчем с «Ростовом»ЦСКА объявил об усилении мер безопасности на оставшихся домашних матчах чемпионата России.«Зенит» начал продажу билетов на первый матч на новом стадионе, на игре с «Уралом» будет не более 20500 зрителей«Зенит» начинает реализацию билетов на матч премьер-лиги против «Урала».Фанаты «Краснодара» сняли претензии к руководству клуба по поводу баннераПредставитель фанатского движения «Краснодара» сообщил, что у болельщиков нет претензий к руководству клуба после истории с запретом на пронос баннера в память о жертвах взрыва в метро Петербурга.Миланов приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть с «Ростовом»Болгарский полузащитник ЦСКА Георги Миланов восстановился от травмы колена, полученной в национальной команде.«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатов«Крестовский» в огне: на новом стадионе «Зенита» тушили пожар и спасали фанатовБыл реальный огонь, паника, жертвы. Все ради учений МЧС и других спасательных служб.Юрий Семин: Вполне возможно, на матч с «Арсеналом» внесем изменения в составГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о подготовке команды к матчу 23-го тура премьер-лиги с «Арсеналом».На матче «Спартак» – «Зенит» ожидается аншлагВсе билеты на матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит» распроданы. Об этом сообщает официальный твиттер московского клуба.
Футбол
«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделю
Хоккей
«Нэшвилл» переиграл Чикаго, Ринне оформил «шатаут»
Хоккей
«Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто»
Футбол
Президент «Лиона»: Ответный матч в Турции должен пройти без зрителей
все новости
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Мориц Бауэр
Мориц Бауэрвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости