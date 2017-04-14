Мориц Бауэр: Положение «Рубина» ужасно и каждый из матчей – это финал

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр рассказал, почему команда проводит неудачный сезон в премьер-лиге.

- Может быть, мы были бы удачливее, если бы больше работали, прикладывали больше усилий и боролись бы. Мы должны улучшить наше положение. Нам нужно много трудиться и ждать, когда удача к нам вернется.

Наше нынешнее положение очень опасно: если сейчас опустить голову, то все может закончиться плачевно. У нас впереди восемь матчей и за это время можно многое изменить. Мы реально хотим победить в следующей игре. Нам нужна первая победа на «Казань Арене» в этом году.

Возможно, находясь в середине таблицы не испытываешь такого давления, как на команду лидера. Наше положение ужасно и каждый из матчей – это финал. Мы обязаны показать все, на что способны, – цитирует Бауэра «Бизнес Online».

Напомним, что «Рубин» после 22 туров занимает 10-е место в чемпионате России, в активе команды 28 очков. Матч «Рубин» – «Краснодар» состоится 15 апреля в Казани.