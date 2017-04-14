Соломон Кверквелия: Спасибо, Хави, что ты в меня не верил!
Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, выступающий на правах аренды за «Локомотив», прокомментировал слова главного тренера казанцев Хави Грасии.
Ранее испанский специалист заявил, что «не надо тосковать по тем футболистам, кого уже нет в команде», имея в виду грузинского защитника.
«Спасибо Хави, что ты в меня не верил! Я благодарен тебе,что я сейчас в «Локомотива». Я, надеюсь что ты не захочешь меня вернуть обратно,за помощью», – написал футболист в Instagram.
В составе «Локомотива» Кверквелия провел пять матчей, но результативными действиями не отметился.
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