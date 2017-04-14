Майк Бэбкок: «Торонто» почувствует уверенность после первого матча с «Вашингтоном»
Главный тренер «Торонто»
Майк Бэбкок оценил игру команды в первом матче серии первого раунда плей-офф
НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 OT).
«Мы наверняка почувствуем больше уверенности после этого матча. Мне понравилось то, как мы играли. Мне не понравилось только то, что мы не бросали по воротам. У нас было так много возможностей, когда можно было бросить, а мы хотели сделать еще одну передачу.
Думаю, Уилсон все сделал правильно. Он просто бросил в створ. Это хоккей плей-офф. Шайба отскакивает от кого-то и заходит в ворота», – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.
Напомним, к десятой минуте матча «Торонто» вел со счетом 2:0, но не удержал преимущество до конца основного времени игры, а в овертайме форвард Том Уилсон принес «Вашингтону» победу.
Добавим, что «Торонто» нанес 37 бросков по воротам, а «Вашингтон» – 44.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Торонто - 3:2 О.Т. (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:35 (0:1). Гардинер 9:44 (0:2). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 12:24 (1:2). Уильямс (Нисканен, Кузнецов), 36:00 (2:2). Уилсон 65:15 (3:2).
Место и дата
14 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция