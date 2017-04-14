Майк Бэбкок: «Торонто» почувствует уверенность после первого матча с «Вашингтоном»

Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок оценил игру команды в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 OT).

«Мы наверняка почувствуем больше уверенности после этого матча. Мне понравилось то, как мы играли. Мне не понравилось только то, что мы не бросали по воротам. У нас было так много возможностей, когда можно было бросить, а мы хотели сделать еще одну передачу.

Думаю, Уилсон все сделал правильно. Он просто бросил в створ. Это хоккей плей-офф. Шайба отскакивает от кого-то и заходит в ворота», – приводит слова Бэбкока официальный сайт НХЛ.

Напомним, к десятой минуте матча «Торонто» вел со счетом 2:0, но не удержал преимущество до конца основного времени игры, а в овертайме форвард Том Уилсон принес «Вашингтону» победу.

Добавим, что «Торонто» нанес 37 бросков по воротам, а «Вашингтон» – 44.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.