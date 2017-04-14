Радмир Габдуллин: ММА развивается по всей России

В Петропавловске-Камчатском прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017.

По итогам соревнований золотые медали в своих весовых категориях, а также путевки на чемпионат России 2017 завоевали пять спортсменов из Приморского края: Андрей Цой (вес 56,7 кг), Калантар Магомедов (вес 61,2 кг), Альберт Гаджиев (вес 65,8 кг), Мурад Гасайниев (вес 70,3 кг) и Руслан Джафаров (вес 84 кг). Две золотые медали завоевали хабаровчане Арман Царукян (вес 77,1 кг) и Евгений Ерохин (вес свыше 93 кг). Ещё одна награда высшей пробы досталась представителю республики Саха (Якутия) Алексею Шахову (вес до 93 кг).

В командном зачёте лучшей стала сборная Приморского края, второе место по общему числу медалей заняли спортсмены республики Саха (Якутия), замкнули тройку призёров бойцы Сахалинской области.

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдулин отметил очень высокий уровень организации чемпионата

«На Камчатке много красивых мест и одно из них - скульптурная композиция «Медведица с медвежонком», на памятнике есть надпись «Здесь начинается Россия». Медведи символизируют не только Камчатку, но и всю Россию, а местным жителям памятник напоминает, что они не оторваны от материка. И несмотря на то, что полуостров находится далеко от столицы, ММА, как вид спорта здесь развивается ускоренными темпами. Наш вид спорта развивается по всей стране. Уровень прошедших соревнований, как и уровень организации, очень высокий. Хорошо оцениваю шансы ребят, которые победили от региона и прошли на чемпионат России, среди них есть талантливые и разносторонние ребята, которые заявят о себе на чемпионате России и Кубке России в этом году», - сказал Габдуллин.