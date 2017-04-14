«Интер» готов предложить 70 миллионов за Мбаппе

«Интер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе. По данным итальянских изданий, «нерадзурри» готовы предложить монегаскам 70 миллионов евро за 18-летнего француза.

В «Интере» считают, что Мбаппе станет идеальным партнером в атаке для форварда Мауро Икарди.

Как сообщает Tuttosport, «Интер» уже вступил в переговоры с «Монако». Ожидается, что новые китайские владельцы клуба не поскупятся на трансфер Мбаппе.

На этой неделе полузащитник сделал дубль в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов с «Боруссией» из Дортмунда (3:2).

Всего же в нынешнем сезоне на счету Мбаппе 21 гол и 11 голевых передач в 34 матчах во всех турнирах. Также он уже провел два матча за национальную сборную Франции.