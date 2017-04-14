M-1 Challenge 77. Лежнев сразится против Абдусаламова

19 мая в Сочи на международном турнире M-1 Challenge 77 сойдутся два бойца, уже давно зарекомендовавшие себя отличными поединками под знаменами M-1 Global. Андрей Лежнев (Украина, 10-7) сразится с Курбанали Абдусаламовым (Fighting Eagle, 6-3).

Андрей Лежнев не зря заслужил свое прозвище Iron – каждый поединок с его участием это настоящая битва. Упорство, морально-волевые качества и умение идти до конца не раз приносили победу этому скромному украинскому парню, а также снискали признание у российских поклонников смешанных единоборств. Только он мог за год провести пять поединков с лучшими полулегковесами M-1, а в промежутках между этими боями дважды съездить в Китай и выиграть там у местных бойцов. Свой последний поединок Андрей провел против феноменального Алексея Невзорова, был близок к победе, но в итоге все же уступил и сейчас готов реабилитироваться и снова начать свое восхождение.

Курбанали Абдусалама выступает в M-1 Challenge с 2014 года. За это время он одержал четыре победы подряд и уже подбирался к титульному бою, как был на самом последнем рубеже остановлен Тимуром Нагибиным. Курбанали – очень разносторонний боец и его статистика говорит за этот факт наиболее красноречиво – две победы удушающими приемами, два нокаута и два – по решению судей. То же самое и с поражениями, только их в два раза меньше. После неудачи в бою с представителем команды Новый Поток Курбанали и тренерский штаб клуба Fighting Eagle учли допущенные ошибки и Абдусаламов с новыми силами собирается штурмовать вершину своего дивизиона.