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Брэйден Холтби: Если первый период не сложился, мы знаем, что все наверстаем потом

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби высказался о первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT).

«Мы верим в себя, верим в то, что можем играть все 60 минут, и это здорово. Если первый период не сложился, мы знаем, что все наверстаем потом. Это говорит об опыте команды. Но это также дает понять, что в будущем все может сложиться иначе. Так что нам нужно подумать о первых минутах игры», – приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу матча «Вашингтон» проигрывал 0:2, пропустив две шайбы к десятой минуте. Холтби отразил 35 из 37 бросков «кленовых листьев».

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.

Матч

Вашингтон - Торонто - 3:2 О.Т. (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы:

Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:35 (0:1). Гардинер 9:44 (0:2). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 12:24 (1:2). Уильямс (Нисканен, Кузнецов), 36:00 (2:2). Уилсон 65:15 (3:2).

Место и дата

14 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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