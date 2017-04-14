Брэйден Холтби: Если первый период не сложился, мы знаем, что все наверстаем потом

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби высказался о первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT).

«Мы верим в себя, верим в то, что можем играть все 60 минут, и это здорово. Если первый период не сложился, мы знаем, что все наверстаем потом. Это говорит об опыте команды. Но это также дает понять, что в будущем все может сложиться иначе. Так что нам нужно подумать о первых минутах игры», – приводит слова Холтби официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу матча «Вашингтон» проигрывал 0:2, пропустив две шайбы к десятой минуте. Холтби отразил 35 из 37 бросков «кленовых листьев».

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.