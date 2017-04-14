Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон3 : 2 ОТТоронто
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  Чикаго0 : 1Нэшвилл
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Макгрегор может быть оштрафован за то, что стоял на арендованном автомобиле (фото)

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Ирландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор может быть оштрафован за то, что встал ногами на чужой автомобиль.

Недавно в инстаграме звезды ММА появилась фотография, на которой Макгрегор стоит на дорогом автомобиле Rolls-Royce Wraith. Фанаты Конора посчитали, что это очередная покупка популярного спортсмена. Однако, автомобиль принадлежит компании Platinum Executive Travel. Макгрегор лишь взял машину в аренду.

Фирма осталась недовольной таким поступком бойца.

«Он стоял на автомобиле так, как будто он принадлежит ему. Но это не его собственность», - прокомментировали в компании.

Теперь Platinum Executive Travel собирается тщательно проверить автомобиль на возможный ущерб. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Сергей Ващенко
Сергей ВащенкоЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Состав участников Road To M-1 Санкт-Петербург27 апреля в Санкт-Петербурге на площадке A2 Gren Concert состоится второй этап серии турниров Road To M-1, проводимый совместно M-1 Global и Северо-Западной Лигой Боевого Самбо. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию состав его участников.Сен-Пьер посетит церемонию взвешивания участников турнира ACB 57 в МосквеКанадский боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер, который известен во всем мире, в пятницу посетит в Москве официальную церемонию взвешивания участников турнира ACB 57.M-1 Challenge 77. Лежнев сразится против Абдусаламова19 мая в Сочи на международном турнире M-1 Challenge 77 сойдутся два бойца, уже давно зарекомендовавшие себя отличными поединками под знаменами M-1 Global. Андрей Лежнев (Украина, 10-7) сразится с Курбанали Абдусаламовым (Fighting Eagle, 6-3).Радмир Габдуллин: ММА развивается по всей РоссииВ Петропавловске-Камчатском прошел чемпионат Дальневосточного федерального округа по смешанному боевому единоборству (ММА) 2017.Президент UFC: Полагаю, что Роузи покинула большой спортПрезидент UFC Дэйна Уайт не верит в то, что экс-чемпионка мира Ронда Раузи вернется на ринг.M-1 Challenge 77. Азербайджанец Наджафзаде сразится против россиянина Фролова19 мая в Сочи на турнире M-1 Challenge 77 Талех «Азербайджанский терминатор» Наджафзаде (Азербайджан, 5-1-1) сразится с не знающим поражений российским проспектом Артемом Фроловым (Легион и Кузня, 8-0).M-1 Challenge 76. Украинец Валивахин сразится против россиянина Оздоева22 апреля на международном турнире M-1 Challenge 76, который пройдет во Дворце спорта «Магас» им. Берда Евлоева, состоится бой между чемпионом Украины по фри-файт Алексеем Валивахиным (Украина, 9-5) и четырехкратным чемпионом мира по карате Ингисханом Оздоевым (Республика Ингушетия, 3-3).Джонсон – №1. Лучшие бойцы на данный момент. Апрельский рейтинг ММАДжонсон – №1. Лучшие бойцы на данный момент. Апрельский рейтинг ММА«Советский спорт» представляет обновленный рейтинг лучших бойцов мира. В апрельском рейтинге произошло немало изменений.Брэндон Хэлси: Шлеменко умолял дать ему реванш. Собираюсь «раскатать» его в РоссииАмериканский боец смешанного стиля Брэндон Хэлси в преддверии реванша с Александром Шлеменко дал небольшой комментарий.Гарбрандт сразится с Диллашоу 8 июля на турнире UFC 213Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Коди Гарбрандт свой следующий бой проведет 8 июня на турнире UFC 213.Денис Смолдарев: Рассчитываю устроить с Расуловым «зарубу»Эстонский боец смешанного стиля поделился мнением о предстоящем поединке против россиянина Салимгерей Расулова, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге на турнире ACB 61.Магомед Бибулатов: В политике не разбираюсь, я спортсмен, а не политикМагомед Бибулатов: В политике не разбираюсь, я спортсмен, а не политикНа пресс-конференции боец клуба «Ахмат» рассказал о том, что раньше не смотрел бои соперника.Тренер Макгрегора: Хабиб съел слишком много кебабовДжон Кавана, тренер чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, в шутливой форме прокомментировал недавнюю отмену боя с участием российского бойца Хабиба Нурмагомедова.Алексей Буторин: Если руководство ACB даст шанс подраться за титул, отказываться не будуРоссийский боец смешанного стиля Алексей Буторин (11-1) в преддверии турнира ACB 61, который состоится 20 мая в Санкт-Петербурге, заявил, что пока не готов драться за титул организации.Магомед Бибулатов: Я готов драться с кем угодно и когда угодноРоссийский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов после победы на турнире UFC 210 над филиппинцем Дженелом Лаусой заявил, что не думает о чемпионском звании.Бибулатов улучшил свои позиции в мировом рейтинге ММА после победы на UFC 210Российский боец смешанного стиля наилегчайшей весовой категории Магомед Бибулатов после победы на турнире UFC 210 над филиппинцем Дженелом Лаусой улучшил свои позиции в мировом рейтинге.M-1 Challenge 76. Хоппе сразится против БочковаНа турнире M-1 Challenge 76, который пройдет 22 апреля в Назрани, не знающий поражений четырехкратный чемпион Германии по вольной борьбе Рене Хоппе (Германия), 6-0 сразится с вице-чемпионом СЗФО по смешанным боевым единоборствам Ильей Бочковым (Сечь PRO), 2-0.Аюбов и Колесник одержали победы на Prime SelectionОбладатель чемпионского пояса Prime Selection-2016 Залим Аюбов из Нальчика победил техническим нокаутом в первом раунде чемпиона Франции по савату Оливье Дунда.Кормье победил Джонсона на турнире UFC 210В Нью-Йорке состоялся турнир UFC 210, главным событием которого стал второй бой между чемпионом UFC в полутяжелом весе Даниэлем Кормье и Энтони Джонсоном.Янькова, Бибулатов и Кормье победят. Прогноз на Bellator 176 и UFC 210Янькова, Бибулатов и Кормье победят. Прогноз на Bellator 176 и UFC 210Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогнозы на главные бои этих турниров.
Футбол
«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделю
Хоккей
«Нэшвилл» переиграл Чикаго, Ринне оформил «шатаут»
Хоккей
«Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто»
Футбол
Президент «Лиона»: Ответный матч в Турции должен пройти без зрителей
все новости
Конор Макгрегор
Конор Макгрегорвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства
UFC
UFC