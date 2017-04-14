Макгрегор может быть оштрафован за то, что стоял на арендованном автомобиле (фото)

Ирландский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Конор Макгрегор может быть оштрафован за то, что встал ногами на чужой автомобиль.

Недавно в инстаграме звезды ММА появилась фотография, на которой Макгрегор стоит на дорогом автомобиле Rolls-Royce Wraith. Фанаты Конора посчитали, что это очередная покупка популярного спортсмена. Однако, автомобиль принадлежит компании Platinum Executive Travel. Макгрегор лишь взял машину в аренду.

Фирма осталась недовольной таким поступком бойца.

«Он стоял на автомобиле так, как будто он принадлежит ему. Но это не его собственность», - прокомментировали в компании.

Теперь Platinum Executive Travel собирается тщательно проверить автомобиль на возможный ущерб.