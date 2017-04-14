Андрей Сафонов: Переговоры с Воробьевым ведутся, но он не единственный кандидат на пост тренера «Динамо»

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов рассказал, что тренер Владимир Воробьев не единственный кандидат на пост наставника бело-голубых.

- Да, переговоры с Воробьевым ведутся. Почему они не завершены? Потому что переговоры ведутся не только с ним. Давайте дождемся сегодняшнего вечера или завтра, - сказал Сафронов ТАСС.

Ранее «Динамо» сообщило, что не станет продлевать контракт с главным тренером Сергеем Орешкиным. В нынешнем сезоне КХЛ «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграло в серии СКА.