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Андрей Сафонов: Переговоры с Воробьевым ведутся, но он не единственный кандидат на пост тренера «Динамо»

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Генеральный директор «Динамо» Андрей Сафронов рассказал, что тренер Владимир Воробьев не единственный кандидат на пост наставника бело-голубых.

- Да, переговоры с Воробьевым ведутся. Почему они не завершены? Потому что переговоры ведутся не только с ним. Давайте дождемся сегодняшнего вечера или завтра, - сказал Сафронов ТАСС.

Ранее «Динамо» сообщило, что не станет продлевать контракт с главным тренером Сергеем Орешкиным. В нынешнем сезоне КХЛ «Динамо» дошло до второго раунда Кубка Гагарина, где проиграло в серии СКА. 

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