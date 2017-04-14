Кандидат в президенты Франции Натали Арто: Футбол это великая страсть французского народа
Кандидат в президенты Франции от партии «Рабочая борьба» Натили Арто - о футболе в современном мире.
«Футбол это великая страсть французского народа, - сказала в интервью SOFOOT.com Натали Арто - кандидат в президенты Франции от партии «Рабочая борьба». - Это надо ж видеть, сколько коллег спорят о футболе, строят из себя тренеров! Что бы их подколоть, я говорю: с такой то энергией вам выступать за увеличение средней зарплаты – вот было б дело! Футбол – опиум для народа. Среди молодежи из бедных кварталов бытует мнение, что за счет футбола можно выбиться в люди, но это иллюзия. Миллионы ребят отдают все силы футболу, но только один или два станут профи».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически