Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон3 : 2 ОТТоронто
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  Чикаго0 : 1Нэшвилл
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кандидат в президенты Франции Натали Арто: Футбол это великая страсть французского народа

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  SO FOOT.comКомментарии

Кандидат в президенты Франции от партии «Рабочая борьба» Натили Арто - о футболе в современном мире.

«Футбол это великая страсть французского народа, - сказала в интервью SOFOOT.com Натали Арто - кандидат в президенты Франции от партии «Рабочая борьба». - Это надо ж видеть, сколько коллег спорят о футболе, строят из себя тренеров! Что бы их подколоть, я говорю: с такой то энергией вам выступать за увеличение средней зарплаты – вот было б дело! Футбол – опиум для народа. Среди молодежи из бедных кварталов бытует мнение, что за счет футбола можно выбиться в люди, но это иллюзия. Миллионы ребят отдают все силы футболу, но только один или два станут профи».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кандидат в президенты Франции Натали Арто: Олимпийские игры – это кормушка для владельцев цементных заводовКандидат в президенты Франции от партии «Рабочая борьба» против того, чтобы ОИ-2014-м прошли в ее стране.«Интер» готов предложить 70 миллионов за Мбаппе«Интер» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Монако» Килиана Мбаппе. По данным итальянских изданий, «нерадзурри» готовы предложить монегаскам 70 миллионов евро за 18-летнего француза.Лига 1. 33-й тур. «Анже» - «ПСЖ», «Монако» - «Дижон» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».Пять игроков «Ювентуса» вошли в символическую сборную недели в Лиге чемпионовУЕФА составил символическую сборную недели в Лиге чемпионов. Самым многочисленным оказалось представительство «Ювентуса» – пять человек.Нури Шахин: В жизни есть намного более важные вещи, чем футболПолузащитник «Боруссии» Нури Шахин после первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако» (2:3) на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде заявил, что не мог сосредоточиться на футболе в связи с взрывом рядом с автобусом команды накануне игры.За взрывом в Дортмунде стоят исламистыОрганизаторы взрыва в Дортмунде перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» оставили записку, сообщает издание Suddeutsche Zeitung.«ПСЖ» интересуется форвардом «Арсенала» ПересомФорвард «Арсенала» Лукас Перес может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».Марсель Шмельцер: Мы сделаем все, чтобы матчи с «Монако» выглядели не столь увлекательно, как матчи с «Сити»Защитник «Боруссии» Марсель Шмельцер рассказал об ожиданиях перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако».«Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси» претендуют на защитника «Монако» МендиЗащитник «Монако» Бенжамен Менди может начать следующий сезон в Англии.Кавани представил свои условия продления контракта с «ПСЖ»Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани ведет непростые переговоры с клубом о продлении действующего контракта.Хавбек «Андерлехта» Тилеманс, которым интересуется «Спартак», близок к переходу в «Монако»Полузащитник «Андерлехта» Юри Тилеманс близок к переходу в «Монако», сообщает Scouted Foootball.«Манчестер Сити», «Арсенал» и «Атлетико» ведут борьбу за форварда сборной ФранцииФорвард «Лиона» Александр Ляказетт может перебраться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Daily Mirror.Унаи Эмери: Кавани прибавляет, он находит новые способы забивать голыГлавный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери поделился впечатлениями после матча против «Генгама» в 32-м туре чемпионата Франции (4:0). Он отметил игру нападающего Эдинсона Кавани.Лига 1. 32-й тур. «Тулуза» и «Марсель» сыграли вничью, «ПСЖ» разгромил «Генгам» и другие матчиВсе матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».«ПСЖ» разгромил «Генгам», Кавани сделал дубльМатч 32-го тура чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Генгамом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «ПСЖ».«Монако» укрепил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Анже»«Анже» дома уступил «Монако» (0:1) в 32-м туре чемпионата Франции.Дубль Балотелли помог «Ницце» обыграть на выезде «Лилль»Футболисты «Ниццы» в матче 32-го тура чемпионата Франции обыграли в гостях «Лилль» со счетом 2:1.Н'Голо Канте: Во Франции мне говорили, что таких игроков, как я, полноПолузащитник «Челси»" Н'Голо Канте рассказал о начале своего спортивного пути.Жиру может вернуться в чемпионат Франции по окончании сезонаФорвард лондонского «Арсенала» Оливье Жиру может перейти в «Марсель». Об этом сообщает France Football.Мончи может перейти в «ПСЖ»Спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи может воссоединиться с тренером Унаи Эмери в «Пари Сен-Жермен».
Футбол
«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделю
Хоккей
«Нэшвилл» переиграл Чикаго, Ринне оформил «шатаут»
Хоккей
«Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто»
Футбол
Президент «Лиона»: Ответный матч в Турции должен пройти без зрителей
все новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости