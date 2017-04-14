Состав участников Road To M-1 Санкт-Петербург
27 апреля в Санкт-Петербурге на площадке A2 Gren Concert состоится второй этап серии турниров Road To M-1, проводимый совместно M-1 Global и Северо-Западной Лигой Боевого Самбо. «Советский спорт» предлагает вашему вниманию состав его участников.
Женские бои
(До 60 кг), Римма Голубева – Анна Руденко (Борцовский клуб), 1-0
(до 58 кг), Злата Шефтор (Йошкар-Ола), 5-1 – Лилия Казак (Соболь), 4-4-2
(До 55 кг), TBA – Ксения Гусева (Fightspirit), 1-0-1
Рейтинговые бои
(до 77,1 кг), Абдулазиз Джурабаев (Град Нева), 3-3 – Акмал Хожиев (Патриот), 1-0
(До 68 кг), Мбонда Нубиси Патрик (Камерун), 3-1 – Даврон Абдурахмонов (Teamdavron), 3-0
(До 63 кг), Азамат Алыкпачев (Град Нева) – Михаил Кузнецов (Александр Невский), 4-3
(До 61,3 кг), Расул Тезекбаев (Жаш Куч, Москва), 2-1 – Олег Хромов (West Fighters/Сечь ПРО, Калининград), 7-4
(До 84 кг), TBA – Виталий Слипенко (GM Gym/Сечь ПРО, Москва), 4-1
(До 65,8 кг), Николай Цыганков (Александр Невский) – Джейхун Исаев (Fightspirit), 2-0-1
(До 84 кг), Руслан Шамилов (Псков), 1-0 – Бек Исаков (Борцовский клуб), 3-3
Полуфиналы Road To M-1
Дарханбек Эргешев (Жаш Куч, Москва) – Александр Хмара (Самбо-Питер), 2-1
Станислав Подольский (Сечь PRO), 4-1 – Владимир Иванов (Самбо-Питер), 3-2
Главный бой
Таймураз Гуриев (Самбо-Питер), 5-2 – Максим Пугачев (Соболь), 6-1