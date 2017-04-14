Джастин Уильямс: После двух пропущенных голов мы успокоились и стали играть так, как хотели

Форвард «Вашингтона» Джастин Уильямс рассказал, что позволило команде переломить ход первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT).

«Все дело в инициативе. Очевидно, что в начале матча она была у соперника. Но мы смогли успокоиться, перестали нервничать и стали играть так, как хотели. Мы отыгрались с двух шайб, и теперь нужно продолжать давление», – приводит слова Уильямса официальный сайт НХЛ.

35-летний канадец стал автором двух голов «Вашингтона» в основное время игры и был признан второй звездой матча.

Напомним, Уильямс – трехкратный обладатель Кубка Стэнли и самый ценный игрок плей-офф 2014 года.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.