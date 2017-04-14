Джастин Уильямс: После двух пропущенных голов мы успокоились и стали играть так, как хотели
Форвард «Вашингтона» Джастин
Уильямс рассказал, что позволило команде переломить ход первого матча серии
первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT).
«Все дело в инициативе. Очевидно, что в начале матча она была у соперника. Но мы смогли успокоиться, перестали нервничать и стали играть так, как хотели. Мы отыгрались с двух шайб, и теперь нужно продолжать давление», – приводит слова Уильямса официальный сайт НХЛ.
35-летний канадец стал автором двух голов «Вашингтона» в основное время игры и был признан второй звездой матча.
Напомним, Уильямс – трехкратный обладатель Кубка Стэнли и самый ценный игрок плей-офф 2014 года.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Торонто - 3:2 О.Т. (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:35 (0:1). Гардинер 9:44 (0:2). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 12:24 (1:2). Уильямс (Нисканен, Кузнецов), 36:00 (2:2). Уилсон 65:15 (3:2).
Место и дата
14 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция