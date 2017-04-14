Кандидат в президенты Франции Натали Арто: Олимпийские игры – это кормушка для владельцев цементных заводов

Кандидат в президенты Франции от партии «Рабочая борьба» против того, чтобы ОИ-2014-м прошли в ее стране.

«Олимпийские игры - это не праздник, а просто кормушка для владельцев цементных заводов, гостиниц и бизнесменов от спорта, - заявила в в интервью SOFOOT.com Натали Арто - кандидат в президенты Франции от партии «Рабочая борьба». - И сколько лет понадобиться, чтобы потом окупить все это? Сегодня нам говорят , что мы не можем строить жилье, не можем принимать мигрантов. А ради Олимпийских игр можно построить олимпийскую деревню и заселить туда десятки тысяч гостей! Вот именно об этом лицемерии я и хочу заявить. Надо помнить, что и греки и англичане до сих пор не могут расплатиться за свои Олимпиады. Нам говорят об одних затратах, но сумма в результате увеличивается в три или четыре раза».