Сергей Голубович: Мы смогли обыграть шведов за счет характера ребят, самоотверженности и желания

После победы над Швецией (3:1) в первом матче на юниорском чемпионате мира-2017 главный тренер россиян Сергей Голубович прокомментировали исход встречи.

- Пришлось понервничать - с середины первого периода и на протяжении второго шведы нас вчистую переигрывали. Но в третьем периоде удалось добавить за счет характера ребят, самоотверженности и желания. Плюс к этому - немного поменяли схему игры. Волнение сказывается? Все сказывается, тем более некоторые ребята впервые на таком крупном турнире. Да, у многих есть опыт юниорского чемпионата мира прошлого года, но это совсем другая команда сейчас.

Что касается ребят, которые прилетели из Канады, то я думаю, они еще далеки от оптимальной формы, - цитирует Голубовича официальный сайт ФХР.

Хоккеисты сборной России-U18 обыграли сверстников из команды Швеции на старте юниорского чемпионата мира-2017. Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей точными бросками отметились Кирилл Максимов и Андрей Свечников, оформивший дубль. Единственная шайба сборной Швеции на счету Эри Бренстрема.