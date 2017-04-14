Том Уилсон: После гола в овертайме эмоции зашкаливают

Форвард «Вашингтона» Том Уилсон после первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT) рассказал о своей победной шайбе.

«Эмоции зашкаливают. Это что-то невероятное. Как только шайба оказалась в воротах, все завертелось. Удалось быстро посмотреть повтор, когда давал интервью. Знаете, что? Это очень приятные чувства. Надеюсь, мы сохраним их, и у нас и дальше будет немало поводов для радости», – приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.

Напомним, по ходу матча «Вашингтон» проигрывал со счетом 0:2, но смог отыграться благодаря дублю Джастина Уильямса.

Для 23-летнего Уилсона этот гол стал первым в карьере в плей-офф НХЛ.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.