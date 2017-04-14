Том Уилсон: После гола в овертайме эмоции зашкаливают
Форвард «Вашингтона»
Том Уилсон после первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто»
(3:2 OT) рассказал о своей победной шайбе.
«Эмоции зашкаливают. Это что-то невероятное. Как только шайба оказалась в воротах, все завертелось. Удалось быстро посмотреть повтор, когда давал интервью. Знаете, что? Это очень приятные чувства. Надеюсь, мы сохраним их, и у нас и дальше будет немало поводов для радости», – приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ.
Напомним, по ходу матча «Вашингтон» проигрывал со счетом 0:2, но смог отыграться благодаря дублю Джастина Уильямса.
Для 23-летнего Уилсона этот гол стал первым в карьере в плей-офф НХЛ.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Вашингтоне.
Матч
Вашингтон - Торонто - 3:2 О.Т. (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы:
Марнер (ван Римсдайк, Бозак), 1:35 (0:1). Гардинер 9:44 (0:2). Уильямс (Бэкстрём, Оши), 12:24 (1:2). Уильямс (Нисканен, Кузнецов), 36:00 (2:2). Уилсон 65:15 (3:2).
Место и дата
14 апреля 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция