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«Милан» намерен продать Бакку и пригласить Старриджа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Ливерпуля» Даниэл Старридж может перебраться  грядущим летом в чемпионат Италии.

Как сообщает Сalciomercato, на игрока сборной Англии претендует «Милан». Отмечается, что по окончании сезона форвард «россонери» Карлос Бакка буде выставлен на трансфер, а вырученные деньги пойдут на усиление состава.

При этом источник уверяет, что Старридж – не единственный кандидат на усиление атаки. Клуб также рассматривает вариант с приглашением Карима Бензема или Альваро Мораты (оба – мадридский «Реал»), а также Александр Ляказетта из «Лиона».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард «красных» провел во всех турнирах 22 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 22 млн евро, а его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2022 года.

Добавим, что ранее наставник мерсисайдского клуба Юрген Клопп подтвердил информацию, что Старридж может покинуть клуб по окончании сезона. 

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