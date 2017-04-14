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Андрей Свечников: Перед матчем с США не расслабимся

Источник:  ФХРКомментарии

Нападающий сборной России Андрей Свечников прокомментировал победу над Швецией (3:1) на юниорском чемпионате мира.

- Вышли с Ваней Чеховичем два в ноль, отдал ему передачу. Ну как тут не отдать? Но получилось, что он так же подумал, так что пришлось забивать.

Силовой во втором периоде? Если честно, это один из самых сильных хитов, которые на мне проводили. Не могу сказать, что я разозлился, но было неприятно. Нужно к таким моментам с холодной головой подходить - работать дальше и все получится. Выиграли матч - получился хороший старт, несмотря на то, что с самого начала много что не получалось. Надо отдать должное ребятам - здорово играли в обороне. Продолжим работать над большинством.

Перед матчем с США не расслабимся - это чемпионат мира, нужно быть готовым к каждой игре. У США сыгранная команда, все бьются. Нам нужно серьезно настроиться на игру с ними и все получится, - цитирует Свечникова официальный сайт ФХР. 

Напомним, что хоккеисты сборной России-U18 обыграли сверстников из команды Швеции на старте юниорского чемпионата мира-2017. Встреча между командами завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей точными бросками отметились Кирилл Максимов и Андрей Свечников, оформивший дубль. Единственная шайба сборной Швеции на счету Эри Бренстрема.  

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