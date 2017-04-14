Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Арсенал» рассматривает Овермарса на пост спортивного директора

Источник:  Daily MailКомментарии

«Арсенал» продолжает присматриваться к кандидатам на пост спортивного директора, который появится в клубе со следующего сезона.

В числе претендентов, по данным Daily Mail, значится бывший полузащитник команды Марк Овермарс. Сейчас 44-летний голландец занимает аналогичную должность в «Аяксе».

Напомним, Овермарс играл в «Арсенале» с 1997 по 2000 годы и в сезоне 1997/1998 сделал с командой чемпионский дубль.

Пока остается неясным, как отнесется к появлению спортивного директора главный тренер «канониров» Арсен Венгер. До этого на протяжении 21 года именно за французом было последнее слово по трансферам и всем футбольным вопросам в «Арсенале».

Ранее сообщалось, что 67-летний Венгер останется в клубе и подпишет двухлетний контракт.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ливерпуль» включился в борьбу за ван Дейка«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.«Атлетико» по просьбе Симеоне постарается приобрести ФабрегасаПолузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».«Манчестер Сити» отказался от планов приобретения Алли, Уокера и Роуза«Манчестер Сити» не будет пытаться приобрести игроков «Тоттенхэма» Деле Алли, Кайла Уокера и Дэнни Роуза, сообщает Daily Mail.Диего Коста: Азар – симпатичный парень, который удивляет меня каждый деньФорвард «Челси» Диего Коста рассказал об отношении к своему партнеру по клубу Эдену Азару, отметив сильные стороны бельгийского полузащитника.«Милан» намерен продать Бакку и пригласить СтарриджаФорвард «Ливерпуля» Даниэл Старридж может перебраться в чемпионат Италии грядущим летом.«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделюФорвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может стать самым высокооплачиваемым футболистом премьер-лиги.«Лестер» предлагает 30 миллионов фунтов за игрока «Мидлсбро»Защитник «Мидлсбро» Бен Гибсон может перейти в «Лестер» будущим летом.Сын Клюйверта помог «Аяксу» обыграть «Шальке 04», матч судил Сергей КарасевАмстердамский «Аякс» одержал победу над немецким «Шальке 04» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы (2:0).Сын Клюйверта помог «Аяксу» увеличить преимущество в матче с «Шальке 04»Сегодня, 13 апреля, «Аякс» принимает на своем поле «Шальке 04» в рамках первого матча 1/4 финала Лиги Европы.«Челси» предлагает за Белотти 59 млн евроФорвард «Торино» Андреа Белотти может перебраться в чемпионат Англии по окончании текущего сезона. Об этом сообщает издание Tuttosport.«Аякс» – «Шальке» – 2:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 1/4 финала Лиги Европы между «Аяксом» и «Шальке».Каррагер назвал лучших игроков, с которыми ему пришлось играть в одной командеБывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, назвал свою команду мечты.«Аякс» – «Шальке 04»: Сын Клюйверта выйдет в основе голландского клубаСтали известны стартовые составы «Аякса» и «Шальке 04» на первый матч 1/4 финала Лиги Европы, который состоится сегодня в Амстердаме и стартует в 22.05 мск.Месут Озил: Выход «Арсенала» в Лигу чемпионов важнее, чем контракт Венгера, Озила или СанчесаПолузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил выразил мнение, что команда должна сконцентрироваться на завоевании места в топ-4 АПЛ, которое позволит выйти в Лигу чемпионов.Рональд Куман: Лукаку сказал мне, что не продлит контракт с «Эвертоном»Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман ответил на вопрос журналиста о будущем нападающего Ромелу Лукаку в ливерпульском клубе.«Ливерпуль» не оставляет попыток приобрести Окслейд-ЧемберленаПолузащитник лондонского «Арсенала» Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть столичный клуб грядущим летом.«Погба испытывает сумасшедшее давление не только из-за ста миллионов»«Погба испытывает сумасшедшее давление не только из-за ста миллионов»Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» встал на защиту хавбека «красных дьяволов» Поля Погба.Хосеп Гвардиола: Я доверяю и Браво, и КабальероГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал последние новости команды и высказался о трансферных слухах.Букмекеры отдают «Аяксу» предпочтение перед «Шальке»Букмекерские конторы выставили котировки на встречу ¼ финала Лиги Европы, в которой «Аякс» примет «Шальке».Азар, Ибрагимович, Кейн, Канте, Лукаку и Санчес стали номинантами на звание игрок года в АПЛПрофессиональная футбольная ассоциация (PFA) объявила номинантов на звание игрок года в премьер-лиге.
Хоккей
Александр Овечкин: После первого периода паники у «Вашингтона» не было
Хоккей
Евгений Малкин: Думаю, тема Олимпиады еще не закрыта
Футбол
Турки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утра
Футбол
«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделю
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Аякс
Аякскалендарьстатистика
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости