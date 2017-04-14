«Арсенал» рассматривает Овермарса на пост спортивного директора

«Арсенал» продолжает присматриваться к кандидатам на пост спортивного директора, который появится в клубе со следующего сезона.

В числе претендентов, по данным Daily Mail, значится бывший полузащитник команды Марк Овермарс. Сейчас 44-летний голландец занимает аналогичную должность в «Аяксе».

Напомним, Овермарс играл в «Арсенале» с 1997 по 2000 годы и в сезоне 1997/1998 сделал с командой чемпионский дубль.

Пока остается неясным, как отнесется к появлению спортивного директора главный тренер «канониров» Арсен Венгер. До этого на протяжении 21 года именно за французом было последнее слово по трансферам и всем футбольным вопросам в «Арсенале».

Ранее сообщалось, что 67-летний Венгер останется в клубе и подпишет двухлетний контракт.