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Диего Коста: Азар – симпатичный парень, который удивляет меня каждый день

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Челси» Диего Коста рассказал об отношении к своему партнеру Эдену Азару, отметив сильные стороны бельгийского полузащитника.

«Играть вместе с ним – одно удовольствие. Вы проводите матч, но при этом наблюдаете за тем, что творит Азар. На мой взгляд, он лучший игрок Европы. Чувствую, когда Эден собирается отдать мне пас, и я также знаю, когда он ждет передачи от меня.

Азар просто мальчик, который удивляет меня каждый день. У него огромный потенциал. К тому же, он симпатичный парень, и воспитанный человек. Надеюсь, Эден останется в «Челси» на долгие годы», – цитирует Косту London Evening Standard.

Ранее сообщалось, что хавбек «синих» принял решение перебраться грядущим летом в мадридский «Реал».

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