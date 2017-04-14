Сергей Собянин: Инфраструктура для проведения в Москве ЧМ-2018 будет готова в срок

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, как столица России готовится принять болельщиков во время чемпионата мира 2018 года.

«Точное количество приезжих угадать сложно, потому что это не только туристы из дальнего зарубежья, но это и большое количество россиян: жителей Подмосковья и других регионов. По крайней мере, точно можно сказать, что это будут сотни тысяч людей.

И для этого мы готовимся по ряду направлений. Это спортивная инфраструктура. Слава богу, есть уже на сегодняшний день один стадион «Спартак», построенный за частные деньги, «Открытие Арена» называется, и заканчиваем строительство «Лужников». Со спортивной инфраструктурой вообще сомнений нет. Она будет подготовлена в сроки и качественно», – приводит слова Собянина официальный сайт Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

Напомним, матчи чемпионата мира пройдут в Москве на стадионах «Лужники» и «Открытие Арена».