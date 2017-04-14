Чалов и Гордюшенко тренируются с основой ЦСКА, Жамалетдинов сыграет за «молодежку»

читайте также

Борис Чухлов: Сегодняшний футбол «Зенита» - словно из каменного века Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит».

Избиение на футбольном поле. Пока вы спали (видео) «Советский спорт» рассказывает о самых интересных событиях в российском футболе.

Соломон Кверквелия: Спасибо, Хави, что ты в меня не верил! Защитник «Рубина» Соломон Кверквелия, выступающий на правах аренды за «Локомотив», прокомментировал слова главного тренера казанцев Хави Грасии.

Мориц Бауэр: Положение «Рубина» ужасно и каждый из матчей – это финал Защитник «Рубина» Мориц Бауэр рассказал, почему команда проводит неудачный сезон в премьер-лиге.

Турки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает начать утро с главных событий утра пятницы.

Виталий Мутко: Отставание по графику сдачи стадиона в Самаре будет ликвидировано к августу Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал ход строительства нового стадиона в Самаре.

ЦСКА интересуется форвардом «Аустрии» Кайоде Нападающий «Аустрии» и сборной Нигерии Оларенваджу Кайоде может перейти в ЦСКА будущим летом, сообщает Owngoalnigeria.

Магомед Митришев: Главная задача «Терека» – попасть в еврокубки Нападающий «Терека» Магомед Митришев оценил текущее турнирное положение команды.

Евгений Муравьев: Задача «Динамо» – закрепиться в десятке РФПЛ Генеральный директор московского «Динамо» Евгений Муравьев рассказал о перспективах развития клуба в связи с возвращением в РФПЛ.

ЦСКА просмотрит вратаря «Зенита-Ижевск» Вратарь клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» Станислав Антипин вызван на просмотр в ЦСКА, сообщает ИА «Удмуртия».

Давид Юрченко: В матче с «Зенитом» мы потеряли больше, чем набрали Голкипер «Анжи» Давид Юрченко отметил, что команда очень жалеет об упущенной победе в выездном матче 22-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:1).

«Мы вам еще и «Спартак» – «Зенит» не покажем!» Почему «Матч ТВ» прав Фанаты футбола в шоке. Им не показали матч «Бавария» – «Реал», потому что хоккейная игра СКА – «Магнитка» слишком затянулась.

Неистовый Луческу. Как тренер «Зенита» ведет себя в кризисные моменты В воскресенье «Зенит» ждет главный матч этой весны – против «Спартака». Поражение и даже ничья будут для питерцев смерти подобны.

«Сделаем все, чтобы сохранить Бердыева»: новые обещания от местных властей Первый заместитель ростовского губернатора Игорь Гуськов рассказал о том, каким власти видят будущее «Ростова»

Максим Бузникин: Убирать Луческу? Не вижу смысла Бывший игрок «Локомотива» и «Спартака» Максим Бузникин поделился своим мнением по раскладу сил в российском футболе.

ЦСКА усилил меры безопасности перед матчем с «Ростовом» ЦСКА объявил об усилении мер безопасности на оставшихся домашних матчах чемпионата России.

«Зенит» начал продажу билетов на первый матч на новом стадионе, на игре с «Уралом» будет не более 20500 зрителей «Зенит» начинает реализацию билетов на матч премьер-лиги против «Урала».

Фанаты «Краснодара» сняли претензии к руководству клуба по поводу баннера Представитель фанатского движения «Краснодара» сообщил, что у болельщиков нет претензий к руководству клуба после истории с запретом на пронос баннера в память о жертвах взрыва в метро Петербурга.

Миланов приступил к тренировкам в общей группе и может сыграть с «Ростовом» Болгарский полузащитник ЦСКА Георги Миланов восстановился от травмы колена, полученной в национальной команде.