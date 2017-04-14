Чалов и Гордюшенко тренируются с основой ЦСКА, Жамалетдинов сыграет за «молодежку»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов и хавбек Астемир Гордюшенко примут участие в тренировке основного состава ЦСКА, сообщает Bobsoccer.
Тренировка пройдет в рамках подготовки к матчу 23-го тура чемпионата России с «Ростовом». Встреча состоится 15 апреля в 14:30 в Москве.
Сообщается, что нападающий Тимур Жамалетдинов сегодня сыграет за «молодежку» ЦСКА, поэтому тренируется с дублем. Матч молодежных команд состоится сегодня в 13:00 мск.
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