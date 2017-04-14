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Клопп не удивлен состоянием Гетце, и считает, что фанаты «Боруссии» должны извиниться перед ним

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший наставник дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп, который ныне тренирует «Ливерпуль», прокомментировал ситуацию хавбека «шмелей» Марио Гетце, а также встал на его защиту.

Ранее стало известно, что игрок сборной Германии пропустит остаток сезона из-за нарушения обмена веществ. 

«В последние несколько лет он испытывал серьезные проблемы со здоровьем, поэтому то, что произошло, вполне логично. Лично я очень рад, что врачам удалось обнаружить это именно сейчас. Думаю, после этого много людей принесут ему свои извинения. Вообще, я жду этого, потому что уверен на все сто процентов», – цитирует немецкого специалиста Sky Sports.

Гетце вернулся в «Боруссию» минувшим летом из мюнхенской «Баварии». В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел во всех турнирах 16 матчей, забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Клопп намерен пригласить своего соотечественника в «Ливерпуль» грядущим летом.

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