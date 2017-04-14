«Манчестер Сити» отказался от планов приобретения Алли, Уокера и Роуза

«Манчестер Сити» не будет пытаться приобрести игроков «Тоттенхэма» Деле Алли, Кайла Уокера и Дэнни Роуза, сообщает Daily Mail.

Ранее все трое входили в список потенциальных новичков «горожан», однако теперь спортивный директор клуба Чики Бегиристайн постарается найти в Англии других игроков, чтобы клуб отвечал требованиям премьер-лиги.

В «Манчестер Сити» посчитали, что покупка лидеров «шпор» будет проблематичной в связи с тем, что у всех троих долгосрочные контракты. Кроме того, Алли, Уокер и Роуз вряд ли захотят уходить из команды, которая в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Бегиристайн и главный тренер команды Хосеп Гвардиола намерены присмотреться к перспективным англичанам из команд, которые не попадают в еврокубки. Так, «Манчестер Сити» может обратить свое внимание на защитников Майкла Кина («Бернли») и Бена Гибсона («Мидлсбро»), а также голкипера «Сандерленда» и молодежной сборной Англии Джордана Пикфорда.