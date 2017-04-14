Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Джонатан Тэйвс: Не думаю, что можно найти нам серьезные оправдания

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (0:1) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Не думаю, что можно найти какие-то серьезные оправдания для нас. Это первая игра в плей-офф. И мы должны были стартовать лучше, чем это произошло сегодня. Но иногда в дело вступает волнение, поэтому нужно избавиться от нервов», – приводит слова капитана «черных ястребов» официальный сайт НХЛ.

Напомним, единственный гол в матче на восьмой минуте первого периода забил шведский нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Чикаго.

Матч

Чикаго - Нэшвилл - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Голы:

Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 7:52 (0:1).

Место и дата

14 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«А через 10 минут весь Вашингтон был в шоке…» Как Овечкин начал плей-офф (видео)«А через 10 минут весь Вашингтон был в шоке…» Как Овечкин начал плей-офф (видео)Никто не ждал такого! Но «Торонто» дал решительный бой фавориту и едва не вытащил первый матч серии с «Кэпиталз».Том Уилсон: После гола в овертайме эмоции зашкаливаютФорвард «Вашингтона» Том Уилсон после первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT) рассказал о своей победной шайбе.Джастин Уильямс: После двух пропущенных голов мы успокоились и стали играть так, как хотелиФорвард «Вашингтона» Джастин Уильямс рассказал, что позволило команде переломить ход первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT).Брэйден Холтби: Если первый период не сложился, мы знаем, что все наверстаем потомГолкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби высказался о первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Торонто» (3:2 OT).Майк Бэбкок: «Торонто» почувствует уверенность после первого матча с «Вашингтоном»Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок оценил игру команды в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Вашингтоном» (2:3 OT).Пекка Ринне: «Нэшвилл» разрушил систему игры «Чикаго»Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне подвел итоги первого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Чикаго» (1:0).Панарин получит 1,275 миллиона долларов за 10-е место в списке бомбардиров «регулярки» НХЛРоссийский форвард «Чикаго» Артемий Панарин получит премию в размере 1,275 миллиона долларов за десятое место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.«Анахайм» победил «Калгари» в плей-офф НХЛ«Анахайм» дома обыграл «Калгари» со счетом 3:2 в первом матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли.НХЛ. «Анахайм» обыграл «Калгари» на старте плей-офф НХЛ другие матчиВсе матчи первого раунда плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».Александр Овечкин: После первого периода паники у «Вашингтона» не былоКапитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал первый матч с «Торонто» (3:2 ОТ) в плей-офф Кубка Стэнли.Игорь Ларионов: Советская система навсегда ушла в прошлоеИгорь Ларионов: Советская система навсегда ушла в прошлоеВ третьей части беседы с двукратным олимпийским чемпионом – об Олимпиаде-2018, секрете успеха Канады и «Детройте» Боумэна.Евгений Малкин: Я еще верю, что НХЛ нас отпустит на Олимпиаду. Тема не закрытаЕвгений Малкин: Я еще верю, что НХЛ нас отпустит на Олимпиаду. Тема не закрытаФорвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.Евгений Малкин: Интересно смотреть, как в плей-офф играет «Вашингтон»Форвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.Евгений Малкин: Думаю, тема Олимпиады еще не закрытаФорвард Евгений Малкин дал интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.Евгений Малкин: В плей-офф талант не особо нужен, требуется физика и умение вести борьбуФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал о том, что является залогом успеха в матчах плей-офф НХЛ.«Нэшвилл» переиграл Чикаго, Ринне оформил «шатаут»Хоккеисты «Нэшвилла» переиграли «Чикаго» в стартовом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (1:0).«Вашингтон» одержал волевую победу над «Торонто»Хоккеисты «Вашингтона» на своей площадке переиграли «Торонто» в первом матче серии плей-офф.Букмекеры считают «Вашингтон» фаворитом первого матча серии с «Торонто»Букмекерские конторы выставили котировки на стартовую встречу первого раунда Кубка Стэнли, в которой «Вашингтон» примет «Торонто».Игорь Ларионов: ЦСКА разочаровывает, «Чикаго» радуетИгорь Ларионов: ЦСКА разочаровывает, «Чикаго» радуетДвукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли размышляет о современных тенденциях хоккея.Прах легендарного тафгая «Детройта» развеяли у скамейки штрафниковКак сообщает издание Washington Post, вдова знаменитого тафгая клубов НХЛ «Детройт» и «Чикаго» Боба Проберта развеяла прах хоккеиста у скамейки штрафников на арене «Детройта» во время матча регулярного чемпионата против «Нью-Джерси».
Хоккей
Александр Овечкин: После первого периода паники у «Вашингтона» не было
Хоккей
Евгений Малкин: Думаю, тема Олимпиады еще не закрыта
Футбол
Турки бушуют в Лионе, ЦСКА ждет нового нигерийца, а «Вашингтон» начинает плей-офф с победы. Главные новости утра
Футбол
«Арсенал» готов платить Санчесу 300 000 фунтов в неделю
все новости
Чикаго
Чикагокалендарьстатистика
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Джонатан Тэйвс
Джонатан Тэйвсвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости