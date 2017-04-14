Джонатан Тэйвс: Не думаю, что можно найти нам серьезные оправдания

Форвард «Чикаго» Джонатан Тэйвс прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (0:1) в первом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Не думаю, что можно найти какие-то серьезные оправдания для нас. Это первая игра в плей-офф. И мы должны были стартовать лучше, чем это произошло сегодня. Но иногда в дело вступает волнение, поэтому нужно избавиться от нервов», – приводит слова капитана «черных ястребов» официальный сайт НХЛ.

Напомним, единственный гол в матче на восьмой минуте первого периода забил шведский нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон.

Второй матч серии пройдет в субботу также в Чикаго.