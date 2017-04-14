Джонатан Тэйвс: Не думаю, что можно найти нам серьезные оправдания
Форвард «Чикаго»
Джонатан Тэйвс прокомментировал поражение от «Нэшвилла» (0:1) в первом матче
серии первого раунда плей-офф НХЛ.
«Не думаю, что можно найти какие-то серьезные оправдания для нас. Это первая игра в плей-офф. И мы должны были стартовать лучше, чем это произошло сегодня. Но иногда в дело вступает волнение, поэтому нужно избавиться от нервов», – приводит слова капитана «черных ястребов» официальный сайт НХЛ.
Напомним, единственный гол в матче на восьмой минуте первого периода забил шведский нападающий «Нэшвилла» Виктор Арвидссон.
Второй матч серии пройдет в субботу также в Чикаго.
Матч
Чикаго - Нэшвилл - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Арвидсон (Форсберг, Джохансен), 7:52 (0:1).
Место и дата
14 апреля 03:00, Юнайтед Центр, Онлайн-трансляция
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