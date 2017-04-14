Борис Чухлов: Сегодняшний футбол «Зенита» - словно из каменного века

Чемпион СССР-1984 в составе «Зенита» Борис Чухлов сделал прогноз на матч 23-го тура РФПЛ «Спартак» - «Зенит».

— Обе команды сейчас примерно равны по классу, — заявил «Известиям» Чухлов. — Однако москвичи находятся на моральном подъеме — в последнее время им везет. Что касается «Зенита», то я не понимаю игру, которую сегодня показывает эта команда. Нет никакой остроты в нападении — такое ощущение, что Александр Кокорин и Артем Дзюба не способны на интересные индивидуальные действия, они не могут даже обыграть оппонента один в один. Тот же Дзюба стоит на чужой половине поля и просит закидывать мячи на него — ноль движения, ноль креатива. Сегодняшний футбол петербуржцев — словно из каменного века. Мне обидно видеть, что мой любимый клуб, которому я отдал столько лет своей жизни, показывает игру столь низкого качества.

По мнению Чухлова, фаворитом в предстоящем матче является «Спартак» — подопечные Карреры будут играть на своем поле

— Думаю, это придаст «Спартаку» уверенности в собственных силах, — сказал эксперт. — Атмосфера в матче будет потрясающей. Уверен, зрители получат настоящее удовольствие от игры.

Напомним, что игра состоится в воскресенье, 16 апреля, в 20:00 мск. после 22 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, «Зенит» занимает третью строчку.