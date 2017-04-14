«Атлетико» по просьбе Симеоне постарается приобрести Фабрегаса

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас, который является воспитанником «Барселоны», входит в сферу интересов мадридского «Атлетико».

Как сообщает Eurosport, в услугах игрока сборной Испании заинтересован главный тренер «матрасников» Диего Симеоне, который надеется, что футболист «синих» согласится на возвращение в примеру из-за недостатка игровой практики.

Ранее сообщалось, что Фабрегас может покинуть «Челси» по окончании сезона, а в его услугах были заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне 29-летний хавбек провел во всех турнирах 29 матчей, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач.

Добавим, что Фабрегас в чемпионате Испании защищал цвета «Барселоны» с 2011 по 2014 гг.