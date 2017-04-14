Артем Дзюба: Все хотят чемпионства «Спартака», поэтому у судейства огромный фон

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака».

- С судейством не должно быть проблем. Назначили Егорова, у него хорошее резюме, никакими делами он не занимался. Понятно, что журналисты, СМИ болеют за «Спартак», все хотят их чемпионства, поэтому фон у судейства огромный. Такого благоприятного судейства у «Спартака» никогда не было. Они всегда додавливают в конце в том числе за счет этого. Но на первом месте должен быть футбол, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев и ЦСКА на восемь баллов.

В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

Артем Дзюба: Для «Зенита» матч в Москве – последний шанс догнать «Спартак»