Пестунов перейдет из «Трактора» в «Автомобилист»

Форвард «Трактора» Дмитрий Пестунов продолжит карьеру в «Автомобилисте», сообщает «Р-Спорт».

32-летний Пестунов провел в «Тракторе» два с половиной сезона и в минувшем регулярном чемпионате набрал 24 (11+13) очка в 60 матчах при показателе полезности «+1» и 40 минутах штрафа. Контракт Пестунова с клубом истекает 30 апреля.

Отметим, что Пестунов также играл в «Тракторе» в сезоне 2010/2011. Также в КХЛ он выступал за «Авангард» и «Динамо», в составе которого дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2012, 2013).

Всего форвард провел в КХЛ 503 матча и набрал 208 (56+152) очков при показателе полезности «–11» и 417 минутах штрафа.