Клуб из MLS попробует заполучить Бардзальи

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи может покинуть клуб по окончании сезона и перебраться в MLS.

Как сообщает Goal, на игрока сборной Италии претендует «Нью-Йорк Космос», однако, заинтересованной стороне придется постараться, чтобы заполучить опытного футболиста. Отмечается, что наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри не намерен отпускать своего подопечного и рассчитывает на него в следующем сезоне.

При этом источник уверяет, что сам Бардзальи хочет продолжить карьеру в Европе, так как намерен отправиться вместе с национальной командой на чемпионат мира в России, который состоится в 2018 году.

На данный момент в активе 35-летнего защитника 29 матчей, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2018 года.