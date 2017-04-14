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Клуб из MLS попробует заполучить Бардзальи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Ювентуса» Андреа Бардзальи может покинуть клуб по окончании сезона и перебраться в MLS.

Как сообщает Goal, на игрока сборной Италии претендует «Нью-Йорк Космос», однако, заинтересованной стороне придется постараться, чтобы заполучить опытного футболиста. Отмечается, что наставник туринского клуба Массимилиано Аллегри не намерен отпускать своего подопечного и рассчитывает на него в следующем сезоне.

При этом источник уверяет, что сам Бардзальи хочет продолжить карьеру в Европе, так как намерен отправиться вместе с национальной командой на чемпионат мира в России, который состоится в 2018 году.

На данный момент в активе 35-летнего защитника 29 матчей, а его контракт с «Ювентусом» рассчитан до 2018 года.

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