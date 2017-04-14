Мирча Луческу: У меня нет никакого конфликта с Шатовым

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака».

- В матче со «Спартаком» все будет решать не мастерство, а ментальность. Соперника нужно знать досконально, выполнять обговоренные детали на поле. Чемпионат пойдет дальше совсем иначе, если мы выиграем. Не получится - станет намного сложнее.

Не думаю, что «Спартак» будет думать о ничьей, хотя их этот результат может устроить. Если они победят, мы фактически выпадем из чемпионской гонки.

- Вы разговаривали с Шатовым о ситуации?

- Нет никакого конфликта, какой вообще может быть конфликт между тренером и игроком. Все было бы лучше, если бы у него не случалось проблем с травмами. У нас игроки одного уровня, мы выигрываем и проигрываем вместе, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев и ЦСКА на восемь баллов.

В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

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