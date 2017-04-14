Морозов выиграл квалификацию на 50 м кролем на чемпионате России
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года Владимир Морозов выиграл квалификацию на чемпионате России в Москве на дистанции 50 м вольным стилем.
Морозов преодолел дистанцию за 21,70 секунды. Второй результат показал Евгений Седов, отставший от лидера на 0,41 секунды.
На дистанции 400 м комплексом у мужчин лучший результат показал Дмитрий Горбунов, на 50 м баттерфляем квалификацию выиграла рекордсменка России Светлана Чимрова (26,79).
Чемпионат России завершится 14 апреля.
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