Морозов выиграл квалификацию на 50 м кролем на чемпионате России

читайте также

Морозов – победитель чемпионата России на 100 м кролем Призер Олимпийских игр Владимир Морозов завоевал золотую медаль чемпионата России на дистанции на 100 м кролем.

«Зачем вообще обсуждать доклад Макларена?» Пловцы закончили год на позитиве Празднование успешного ЧМ в Канаде из-за близости по датам фактически перенесли в Петербург: потому все на Кубке Сальникова были довольными.

Владимир Морозов: Ждал предвзятого отношения на ЧМ, но все было позитивно Российский пловец Владимир Морозов поделился мнением о чемпионате мира по плаванию на короткой воде, который прошел в канадском Виндзоре.

Владимир Сальников: Радуют 14 медалей на чемпионате мира. У нас есть запас, который позволит сборной России развиваться Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира в коротком бассейне, который прошел в Канаде.

Владимир Морозов: Теперь в США подписывают контракт. Попался на допинге – плати! Пятикратный чемпион мира-2016 Владимир Морозов дал интервью обозревателю «Советского спорта», рассказав об ударной концовке сезона.

Россияне выиграли два золота в эстафетах на чемпионате мира в Виндзоре Российские пловцы завоевали две золотые медали в канадском Виндзоре, где проходит чемпионат мира на короткой воде.

Морозов вышел в финалы ЧМ на дистанциях 50 м кролем и 100 м комплексом Российский пловец Владимир Морозов вышел в финалы на дистанциях 50 метров вольным стилем и 100 метров комплексом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Канаде.

Россияне выиграли эстафету 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате мира Российские спортсмены завоевали золотые медали в эстафете 4х100 метров вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

«Даже если войду в историю, денег на квартиру в Лос-Анджелесе не хватит» Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.

Владимир Морозов: Рука в руку закусывались с бразильцем Филипе Лима, его конкуренция меня подгоняла Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.

Владимир Морозов: Горжусь тем, что вписал себя в историю как первый российский пловец, достигший победы на Кубке мира Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.

Владимир Морозов: В Новосибирске, где я начинал плавать, был только один 50-метровый бассейн на миллионный город Обозреватель «Советского спорта» побеседовал с Владимиром Морозовым, который впервые в истории России выиграл общий зачет Кубка мира.

Ефимова вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова со вторыми результатами вышла в финалы этапа Кубка мира в Гонконге в плавании на 50 и 200 м брассом.

Владимир Морозов: Не отказался от планов выступить на Олимпиаде в Токио Российский пловец Владимир Морозов планирует выступить на ОИ-2020 в Токио.

Морозов стал первым в истории российским пловцом, победившим в общем зачете Кубка мира Бронзовый призер Олимпийских игр Владимир Морозов стал победителем общего зачета Кубка мира.

Морозов почти гарантировал себе победу в Кубке мира по плаванию Российский пловец после успешного выступления на этапе Кубка мира на короткой воде в Токио практически обеспечил себе итоговое первое место в общем зачете Кубка мира.

Морозов выиграл 100 метров брассом на этапе Кубка мира в Токио Призер Олимпийских игр Владимир Морозов показал лучший результат на дистанции 100 метров брассом на восьмом этапе Кубка мира в Токио.

Морозов завоевал два золота на Кубке мира в Токио Российский пловец Владимир Морозов завоевал две золотые медали в первый день этапа Кубка мира по плаванию в Токио.

Ефимова вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на этапе Кубка мира в Сингапуре Российская пловчиха Юлия Ефимова, завоевавшая два серебра на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, вышла в финал на дистанциях 100 м брассом и 200 м комплексом на Кубке мира по плаванию в Сингапуре.