Мирча Луческу: Спокойно приму решение о своей отставке

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможной отставке.

- Ходят слухи, что вас могут отправить в отставку в случае поражения от «Спартака».

- Знаете, мне бы не хотелось обсуждать эту тему при всех.



- Вас отвлекают такие разговоры?

- Нужно помнить, что сейчас, например, дела у команды не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном, ключевых. Сейчас я думаю о предстоящем матче, про остальное подумаем потом. Если такое решение примут - приму его спокойно, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев и ЦСКА на восемь баллов.

В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

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