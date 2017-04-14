Мирча Луческу: Спокойно приму решение о своей отставке
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился мнением о возможной отставке.
- Ходят слухи, что вас могут отправить в отставку в случае поражения от «Спартака».
- Знаете, мне бы не хотелось обсуждать эту тему при всех.
- Вас отвлекают такие разговоры?
- Нужно помнить, что сейчас, например, дела у команды не хуже, чем в прошлом году. Предлагаю вспомнить, скольких игроков мы потеряли перед сезоном, ключевых. Сейчас я думаю о предстоящем матче, про остальное подумаем потом. Если такое решение примут - приму его спокойно, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в
Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев
и ЦСКА на восемь баллов.
В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.
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Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция