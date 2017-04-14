«Ливерпуль» включился в борьбу за ван Дейка

«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.

Теперь на 24-летнего голландца претендуют сразу четыре клуба премьер-лиги. По данным Daily Mail, больше всего шансов на подписание ван Дейка по-прежнему у «Челси» и «Манчестер Сити», которые давно следят за защитником.

Также не оставляет надежд снова поработать с ван Дейком главный тренер «Эвертона» Рональд Куман, который работал в «Саутгемптоне» в 2014-2016 годах.

Теперь в эту компанию добавился «Ливерпуль». Главный тренер «красных» Юрген Клопп намерен укрепить оборону. Напомним, в нынешнем сезоне у немца возникли трудности при выборе защитников в связи с травмами Деяна Ловрена и Жоэля Матипа.

В настоящее время ван Дейк продолжает восстанавливаться после травмы связок голеностопа, которую он получил в январе.