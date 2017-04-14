Ходок Широбоков может принять участие на Кубке Европы в Чехии

Двукратный чемпион России в спортивной ходьбе на 20 км Сергей Широбоков может принять участие в Кубке Европы по ходьбе, который пройдет в мае в Чехии, сообщила ТАСС представитель оргкомитета соревнований Марта Фейкова.

- Сергей Широбоков имеет право выступать на турнире в Подебрадах в статусе нейтрального спортсмена и под флагом Европейской легкоатлетической ассоциации, - сказала Фейкова.

Напомним, семь легкоатлетов сборной России были допущены до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.

Это чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, прыгуны в высоту Даниил Цыплаков и Мария Кучина, ходоки Сергей Широбоков и Яна Смердова, прыгуны с шестом Илья Мудров и Ольга Муллина.

В общей сложности в 2017 году было одобрено 10 заявок российских легкоатлетов, 17 - отклонено.