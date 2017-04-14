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«Спартак» – «Зенит». Жирков готовится к матчу, Кержаков – нет

Андрей Васильев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья своих футболистов перед матчем со «Спартаком».

- Юра Жирков начал тренироваться, Ломбертс пару дней не тренировался, у Кержакова недомогание, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Защитник петербуржцев Николас Ломбертс не сможет сыграть в Москве из-за красной карточке в матче 22-го тура против «Анжи». 

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев и ЦСКА на восемь баллов.

В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2. 

Матч

Спартак - Зенит

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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