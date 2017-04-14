«Спартак» – «Зенит». Жирков готовится к матчу, Кержаков – нет
Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал о состоянии здоровья своих футболистов перед матчем со «Спартаком».
- Юра Жирков начал тренироваться, Ломбертс пару дней не тренировался, у Кержакова недомогание, - передает слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Защитник петербуржцев Николас Ломбертс не сможет сыграть в Москве из-за красной карточке в матче 22-го тура против «Анжи».
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в
Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев
и ЦСКА на восемь баллов.
В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция