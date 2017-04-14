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Джокович принял вызов Джекмана

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Вторая ракетка мира Новак Джокович принял вызов австралийского актера Хью Джекмана сыграть с ним в теннис, сообщает Lenta.ru.

Ранее 48-летний Джекман предложил сербу в твиттере сыграть в теннис. Спустя некоторое время Джокович написал ответ:

«Готов прилететь в Монако на матч-другой? Только на корте нельзя выпускать когти», – ответил Джокович, намекая на роль «Росомахи», которую Джекман сыграл в фильме «Люди Икс».

Напомним, с 16 по 23 апреля в Монте-Карло пройдет турнир серии «Мастерс» Monte-Carlo Rolex Masters.

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