Джокович принял вызов Джекмана

Вторая ракетка мира Новак Джокович принял вызов австралийского актера Хью Джекмана сыграть с ним в теннис, сообщает Lenta.ru.

Ранее 48-летний Джекман предложил сербу в твиттере сыграть в теннис. Спустя некоторое время Джокович написал ответ:

«Готов прилететь в Монако на матч-другой? Только на корте нельзя выпускать когти», – ответил Джокович, намекая на роль «Росомахи», которую Джекман сыграл в фильме «Люди Икс».

Ready to fly over to Monaco for a game or two? But you cannot use your claws on the court.. or can you? 🤔😆 https://t.co/lbXKuXwZVr