Артем Дзюба: Для «Зенита» матч в Москве – последний шанс догнать «Спартак»
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака».
- Для нас это последний шанс догнать «Спартак», сбить их с положительного результата. Скорее бы уже этот матч начался. Для меня такие матчи всегда принципиальны, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в
Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию
встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев
и ЦСКА на восемь баллов.
В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.
Артем Дзюба: Все хотят чемпионства «Спартака», поэтому у судейства огромный фон
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция