Артем Дзюба: Для «Зенита» матч в Москве – последний шанс догнать «Спартак»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ против «Спартака».

- Для нас это последний шанс догнать «Спартак», сбить их с положительного результата. Скорее бы уже этот матч начался. Для меня такие матчи всегда принципиальны, - передает слова Дзюбы корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» состоится 16 апреля в Москве и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Москвичи с 51 очком возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая петербуржцев и ЦСКА на восемь баллов.

В первом круге «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 4:2.

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