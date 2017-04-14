УЕФА опасается теракта во время финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел закрытое совещание с властями Уэльса по поводу обеспечения безопасности на финальном матче Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе, сообщает «Газета.Ru».

Арена «Миллениум», где состоится встреча, оборудована выдвижной крышей. УЕФА хочет, чтобы крыша была полностью закрыта в ходе поединка для исключения вероятности атаки террористов с использованием дронов.

Напомним, что перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» (2:3) у автобуса немецкой команды прогремели три взрыва. В результате теракта пострадал защитник команды Марк Бартра.