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УЕФА опасается теракта во время финала Лиги чемпионов

Источник:  Газета.RuКомментарии

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел закрытое совещание с властями Уэльса по поводу обеспечения безопасности на финальном матче Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе, сообщает «Газета.Ru».

Арена «Миллениум», где состоится встреча, оборудована выдвижной крышей. УЕФА хочет, чтобы крыша была полностью закрыта в ходе поединка для исключения вероятности атаки террористов с использованием дронов. 

Напомним, что перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» (2:3) у автобуса немецкой команды прогремели три взрыва. В результате теракта пострадал защитник команды Марк Бартра.

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