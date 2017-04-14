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Лукас Васкес: Не сомневался в своих силах, но я знал, что за «Реал» выступают лучшие игроки Европы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Лукас Васкес рассказал об отношениях с главным тренером «сливочных» Зинедином Зиданом, а также вспомнил свой трансфер, который состоялся в 2015 году.

«Он много говорил со мной и сказал, что верит в меня. Я должен был сохранять спокойствие, потому что тренер обещал предоставить игровое время. Конечно, я никогда не сомневался в своих силах, но когда я переходил в «Реал», мне было известно, что в этом клубе выступают самые сильные игроки Европы. Нужно было лишь упорно работать на тренировках и ждать своего шанса», – цитирует испанца клубная пресс-служба.

Напомним, Васкес вернулся в мадридский «Реал»  в 2015 году из «Эспаньола» за один млн евро. Игрок уже успел выиграть вместе с клубом Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Всего за «сливочных» 25-летний испанец провел 74 матча, забил 7 голов и отдал 19 голевых передач.

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