Константин Ерохин – Азамат Мурзаканов. Прогноз «Советского спорта»

15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в рамках которого состоится поединок в полутяжелом весе между Константином Ерохиным (9-3) и Азаматом Мурзакановым (5-0).

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Ващенко дает прогноз на этот поединок.

- Константин Ерохин имел внушительную серию из девяти побед кряду до того, как начал свои выступления в UFC. Российского бойца считали перспективным и прочили большое будущее. Но Ерохин провел два боя в сильнейшей лиге мира против не самых сильных соперников и в обоих проиграл по очкам. Если бы Константин показывал зрелищные бои, ему бы дали еще один шанс, но он ничем не запомнился американскому зрителю и контракт был разорван.

К тому же, Ерохин попался на допинге. В его организме были найдены следы дростанолона.

В последний раз Ерохин выходил в клетку в декабре 2015 года. В конце прошлого года он подписал контракт с лигой ACB и свой дебютный бой в промоушене проведет против перспективного бойца Азамата Мурзаканова, который за свою карьеру одержал пять побед в пяти поединка. Делать прогноз на предстоящий бой очень сложно, так как оценивать сейчас физическую и психологическую форму Константина очень тяжело. Да и соперник у него не такой известный, чтобы было можно смело назвать его сильные и слабые стороны.

Прогноз: победа Азамата Мурзаканова единогласным решением судей.