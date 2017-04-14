Владелец турнира в Мадриде был против предоставления уайлд-кард Шараповой

Владелец теннисного турнира в Мадриде Ион Цириак заявил, что выступал против предоставления уайлд-кард на участие в соревнованиях отстраненной за употребление запрещенных препаратов российской теннисистке Марии Шараповой.

«Представители Шараповой сначала обратились ко мне, и как владелец турнира в Мадриде я не хотел давать Марии уайлд-кард. Но итоговое решение принимают организаторы турнира. Такие вещи в компетенции директора – Маноло Сантаны», – приводит слова Цириака RT на русском со ссылкой на Tennis World.

Напомним, Шарапова была изначально дисквалифицирована на два года, после того как на открытом чемпионате Австралии у нее в крови обнаружили мельдоний – средство, которое спортсменка принимала на протяжении десяти лет в полном соответствии с существовавшими до определенного момента правилами соревнований. С января 2016 года этот препарат был внесен в список запрещенных. Позднее срок ее дисквалификации был сокращен.

Дисквалификация Шараповой закончится спустя два дня после начала Гран-при в Штутгарте 24 апреля. Организаторы вручили ей wild card.