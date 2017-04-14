Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Заря- : -Динамо Киев
Футбол  Анже- : -ПСЖ
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетик- : -Лас-Пальмас
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Владелец турнира в Мадриде был против предоставления уайлд-кард Шараповой

Источник:  RT на русскомКомментарии

Владелец теннисного турнира в Мадриде Ион Цириак заявил, что выступал против предоставления уайлд-кард на участие в соревнованиях отстраненной за употребление запрещенных препаратов российской теннисистке Марии Шараповой.

«Представители Шараповой сначала обратились ко мне, и как владелец турнира в Мадриде я не хотел давать Марии уайлд-кард. Но итоговое решение принимают организаторы турнира. Такие вещи в компетенции директора – Маноло Сантаны», – приводит слова Цириака RT на русском со ссылкой на Tennis World.

Напомним, Шарапова была изначально дисквалифицирована на два года, после того как на открытом чемпионате Австралии у нее в крови обнаружили мельдоний – средство, которое спортсменка принимала на протяжении десяти лет в полном соответствии с существовавшими до определенного момента правилами соревнований. С января 2016 года этот препарат был внесен в список запрещенных. Позднее срок ее дисквалификации был сокращен.

Дисквалификация Шараповой закончится спустя два дня после начала Гран-при в Штутгарте 24 апреля. Организаторы вручили ей wild card.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Каролин Возняцки: Возвращение Шараповой в апреле - это нечестноДатская теннисистка Каролин Возняцки прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, Мария должна понести более строгое наказание.Винус Уильямс: Не стоит судить о Шараповой только по дисквалификации за мельдонийАмериканская теннисистка Винус Уильямс прокомментировала будущее возвращение на корт россиянки Марии Шараповой. Она считает, что не стоит слишком строго относиться к российской теннисистке из-за ее недавней дисквалификации.«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»«К Серене нет претензий по допингу. Но видели, как она выглядит?!»Обзор событий в мире тенниса от «Советского спорта».Директор турнира в Штутгарте: Шарапова многое сделала для нашего турнираДиректор турнира Porsche Tennis Grand Prix Маркус Гюнтхард объяснил решение организаторов предоставить wild card российской теннисистке Марии Шараповой, для которой турнир в Штутгарте станет первым после дисквалификации.Барбора Стрыцова: Мне не нравится, что Шарапова сможет начать играть в Штутгарте со среды20-я ракетка мира Барбора Стрыцова рассказала о том, что думает в связи с возвращением российской теннисистки Марии Шараповой после дисквалификации.Квартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утраКвартальнов возглавит «Ак Барс», Слуцкий подтягивается к Моуринью, а Рауль вернется в «Реал». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.Илие Настасе: Сражаясь с депрессией, Шарапова начала пить. Но русские устойчивы к алкоголюЭкс-первая ракетка мира Илие Настасе высказал оригинальное опасение в связи с длительной паузой в карьере Марии Шараповой.The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!The Times: Шарапова рвется вернуться на корт, чтобы просто уйти красиво!Экс первая ракетка мира готовится выступить на международном теннисном турнире – впервые после дисквалификации в 2016 году.Мария Шарапова: В прошлом году я задумывалась о завершении карьерыЭкс-первая ракетка мира Мария Шарапова готовится к возвращению на корт после дисквалификации.«Тосно» и Шарапова беднеют. По страницам неспортивной прессы«Тосно» и Шарапова беднеют. По страницам неспортивной прессы«Советский спорт» публикует традиционный дайджест неспортивной прессы, пишущей о спорте.«Главный подарок на 30 лет я уже получила!». Шарапова – о своем возвращении«Главный подарок на 30 лет я уже получила!». Шарапова – о своем возвращенииРовно через месяц, 26 апреля, Мария Шарапова в Штутгарте проведет свой первый матч после дисквалификации, растянувшейся на 15 месяцев.Елена Веснина: Без Шараповой, Уильямс и Азаренко конкуренция резко снизилась13-я ракетка мира Елена Веснина поделилась мыслями о конкуренции в женском теннисном туре.Елена Веснина: Выступить в Штутгарте – верное решение для ШараповойЕлена Веснина прокомментировала скорое возвращение Марии Шараповой после дисквалификации, которое состоится в 26 апреля на турнире в Штутгарте.Доминика Цибулкова: Шарапова должна начинать с нуляСловацкая теннисистка раскритиковала решение некоторых турниров предоставить Марии вайлд кард.Турнир в Голландии готов предоставить Шараповой wild cardРоссийская теннисистка Мария Шарапова может принять участие в турнире WTA в Хертогенбоше (Голландия). Руководители турнира могут предоставить ей wild card.Федерация тенниса Франции примет решение о допуске Шараповой до «Ролан Гаррос» за 4 недели до турнираНе позднее, чем за четыре недели до старта «Ролан Гаррос», Федерация тенниса Франции (FFT) примет решение, допускать ли россиянку Марию Шарапову к участию в турнире.«Дело против России – это холокост. Так делал Гитлер». Европа пишет о России«Дело против России – это холокост. Так делал Гитлер». Европа пишет о России«Советский спорт» поинтересовался, что писали в иностранной прессе о российском спорте за прошлую неделю.WTA: Шарапова может участвовать в турнире на той неделе, когда истекает срок ее дисквалификацииWTA (Женская теннисная ассоциация) выступила с разъяснениями в связи с предоставлением российской теннисистке Марии Шараповой wild card на турнире в Штутгарте.Автобиография Шараповой выйдет в сентябреРоссийская теннисистка Мария Шарапова анонсировала выход автобиографии.Каролин Возняцки: Участие Шараповой на турнире в Штутгарте – неуважение к другим игрокамЭкс-первая ракетка мира Каролин Возняцки недоумевает по поводу будущего участия Марии Шараповой в турнире WTA в Штутгарте.
Футбол
Артем Дзюба: Для «Зенита» матч в Москве – последний шанс догнать «Спартак»
Футбол
Мирча Луческу: У меня нет никакого конфликта с Шатовым
Футбол
Артем Дзюба: Все хотят чемпионства «Спартака», поэтому у судейства огромный фон
Футбол
«Манчестер Сити» отказался от планов приобретения Алли, Уокера и Роуза
все новости
Мария Шарапова
Мария Шараповавсе новости