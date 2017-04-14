Менеджер Уорда пригласил Путина на бой-реванш с Ковалевым

Менеджер чемпиона мира в полутяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO Андре Уорда Джеймс Принс заявил, что будет рад увидеть президента России Владимира Путина на бое-реванше с Сергеем Ковалевым в Лас-Вегасе.

«Мы были бы рады приезду Путина, если он хочет стать свидетелем бойни, которая должна состояться. И не стоит удивляться, если Ковалев будет нокаутирован», – приводит «RT на русском» слова Принса.

Также менеджер Уорда заявил, что готов заключить пари с Путиным на исход поединка, отметив, что готов поставить более 500 тысяч евро на победу Уорда. Матч-реванш назначен на 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада).

Напомним, осенью 2016 года Ковалев уступил Уорду по решению судей, расставшись с тремя чемпионскими титулами в полутяжелом весе. Контракт на первый бой обязывал Уорда дать Ковалеву реванш.