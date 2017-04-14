Жерар Пике: Хочу напомнить, что «Барселона» находилась в дерьме до назначения Луиса Энрике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заступился за тренера сине-гранатовых Луиса Энрике после первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3).



- Хочу напомнить, что «Барселона» находилась в дерьме до назначения Луиса Энрике.

Я понимаю, что в футболе не любят жить воспоминаниями. Но все должны помнить о его вкладе в успехи команды. Мы до конца будем поддерживать его, - цитирует Пике «Евро-Футбол.Ру» Corriere dello Sport.

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Барселоной» завершился победой туринского клуба - 3:0. В первом тайме дубль оформил аргентинский форвард хозяев Пауло Дибала. Во втором тайме Джорджо Кьеллини головой в борьбе с Маскерано отправил мяч в ворота рикошетом от штанги. «Барселона» пыталась забить хотя бы один мяч в ворота Буффона, но сделать этого им не удалось.