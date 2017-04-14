Рой Нельсон: Волков – сильный соперник, но я нокаутирую его

40-летний американский боец смешанного стиля Рой Нельсон собирается нокаутировать россиянина Александра Волкова в предстоящем бою, который состоится 16 апреля в рамках турнира UFC.

«Я обожаю ММА. Даже и не думал заканчивать карьеру. Рэнди Кутюр завоевал пояс чемпиона в 43 года. Чем я хуже? У меня есть полно времени. Волков — сильный соперник. Он дрался с бойцами, уровень которых выше моего. Но я выйду в «клетку» и нокаутирую русского», - сказал Нельсон.

Напомним, что за свою карьеру американский боец провел 35 поединков, в которых одержал 22 победы и потерпел 13 поражений.

28-летний Волков одержал 27 побед при шести поражениях.