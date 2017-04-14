Арсен Венгер: Мы находимся под давлением, и лучший способ покончить с этим – больше рисковать

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал поражение своей команды от «Кристал Пэлас» в 32-м туре АПЛ (0:3), а также поведал об отношениях с руководством «пушкарей».

«Знаете, поражение – это тоже часть нашей работы. Нужно серьезно готовится к матчам, потому что мы отвечаем за результат. «Арсенал» находится под давлением, и лучший способ покончить с этим – играть свободно, и больше рисковать.

Да, моя команда была повержена в матче с «Кристал Пэлас», но мы должны смотреть на ситуацию с точки зрения реальности, и сказать себе, что главное – вера в собственные силы.

Что касается моих отношений с руководством, то я могу сказать одно: владелец клуба Стэн Кронке относится ко мне также, как и всегда. Не знаю, что происходит в офисе, я сосредоточен на выступлении команды. Это интересует меня больше всего», – приводит слова французского специалиста Sky Sports.